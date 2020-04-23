Андрей Мальгин: Эпидемия в Италии

Увы, в Италии число выздоровевших за день (2.943) все еще меньше, чем заболевших (3.370). Число больных («активные случаи») уменьшается уже с 19 апреля, но очень и очень медленно.

19 апреля — 108.257

20 апреля — 108.237

21 апреля — 107.709

22 апреля — 107.699

За сутки в стране умерло 437 человек, зараженных коронавирусом (из них 161 в Ломбардии). Вчера было 534 жертвы.

Месяц май может стать поворотным моментом в развитии эпидемии. И не только потому, что именно в мае ожидается основной эффект объявленного в Италии карантина. Не исключено, что уменьшению распространения коронавируса будет способствовать и погода. Как следует из недавнего исследования, проведенного учеными из Миланского университета, COVID-19 распространяется более активно в относительно холодном и сухом климате, предпочитая температуру около +5 ° C и абсолютную влажность от 0,6 до 1 килопаскаля. Со следующего месяца, о чем свидетельствуют результаты компьютерного анализа, основанного на данных с метеорологических спутников и на средних значениях за последние 20 лет, ожидаемая температура и влажность в Италии станут неблагоприятными для распространения возбудителя. Ученые оговариваются, что это только гипотеза, а надежных данных о том, как поведет себя вирус летом, пока нет. В Австралию, например, вирус пришел в конце марта, то есть когда у них наступила осень. Если, подобно вирусу гриппа, коронавирус отступит в летний период, это даст определенную передышку системе здравоохранения и приблизит нас к моменту, когда может начаться вакцинация хотя бы наименее защищенных категорий населения. Судя по всему, британо-итальянская вакцина будет готова в сентябре, а швейцарская — в октябре.

Итальянские исследователи за время эпидемии изучали вирус, его патогенность, пути распространения, способы профилактики. Например, ученые из римского института Спалланцани, ведущего центра вирусологии и эпидемиологии, сделали открытие, которое описали в журнале Annals of Internal Medicine. Они доподлинно установили, что помимо выделений из носа и рта опасность представляют выделения из глаз, то есть слезы. Слезы даже более патогенны. Мазок из глаза показывал наличие активного вируса даже спустя 27 дней, когда мазки из носоглотки давали отрицательный результат. До сих пор глаза считались одним из транзитных путей проникновения вируса в организм, где он поражал органы дыхания. Но оказывается, ваши глаза могут стать источником заражения не только для вас, но и для других людей. Вирус способен размножаться внутри глаза и долго там жить, оставаясь потенциально опасным источником заражения. О результатах была немедленно проинформирована Всемирная организация здравоохранения. А вот фактов того, что COVID-19 распространяется через пот заболевшего человека или, простите, его мочу и кал, ученые не обнаружили.

Помимо вакцины широко обсуждаются применяемые методы лечения. Так как надежного средства против коронавируса пока нет, врачи применяют разные схемы лечения уже существующими препаратами. Ну и большие надежды возлагаются на введение пациентам плазмы крови уже переболевших людей. Плазма содержит антитела, которые немедленно вступают в борьбу с инфекцией. Об эффективности данного метода лечения есть разные мнения, но во всяком случае вреда он не приносит. Сегодня я прочитал историю 28-летней беременной женщины, которую введением плазмы вылечили в больнице города Мантуи. Решение было принято после того, как у помещенной в отделение пульмонологии инфицированной коронавирусом пациентки резко ухудшилось состояние. Стратегия сработала, женщину, не дожидаясь родов, выписали. Сама она говорит: «Я не знаю, чья это была плазма, но она заставила меня родиться заново. А теперь я и сама даю начало новой жизни».

В некоторых регионах не стали дожидаться 3 мая, когда правительство обещало начать поэтапный осторожный переход к нормальной жизни. Отменять правительственные запреты в регионах не имеют права, но свои собственные отменить могут. Так и поступил губернатор Кампании (напомню, это юг Италии с центром в Неаполе). Со следующего понедельника там вновь разрешена продажа еды на вынос. Правда, в строго очерченных рамках: с 7 утра до 14 часов могут открыться бары и кондитерские, а с 16 до 22 часов — пиццерии и рестораны. Посетителей внутрь, правда, не пустят, утреннюю чашечку кофе за стойкой не выпьешь, но еду можно будет заказывать по телефону или на сайте заведения. В распоряжении губернатора подробнейшим образом описаны требования к санитарным нормам, которые должны соблюдать повара, кондитеры и доставщики. Замечу, кстати, что у нас в Тоскане полного запрета на доставку еды из ресторанов не было, что-то разрешалось готовить и доставлять, что-то нет.

Жаркие споры идут в местных органах власти по поводу будущей организации транспорта. Обсуждается, как избежать давки в автобусах, электричках и в метро. А в Милане предложили на время «фазы 2» расширить пространства для пешеходов на центральных улицах за счет уменьшения на одну полосу проезжей части. То есть сделать примерно то, что сделал в Москве Собянин. Автомобилисты и так достаточно защищены, сидя в своих машинах, а вот пешеходам необходимо больше места, чтобы соблюдать социальную дистанцию.

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