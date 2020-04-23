Павел Чиков: Цифровая слежка в России набирает обороты

Власти прочувствовали вкус и активно отрабатывают технологии сбора персональных данных, включая фото, видео, геолокацию, адреса места проживания, регистрационные данные автомобилей, медицинские диагнозы и так далее. Коронавирус создал для этого комфортные условия.

К нам поступают сообщения, что врачи скорой помощи фотографируют больных с признаками вируса на служебные планшеты для передачи изображения в базу системы распознавания лиц. Возвращающихся из-за границы повально фотографируют в аэропортах с той же целью.

Московские власти требуют регистрацию всех автомобилей. Эти данные уже утекают в открытый доступ. Медучреждения не способны обеспечить конфиденциальность врачебной тайны. В некоторых регионах отмечены случаи травли соседей из-за диагноза COVID-19.

МЧС рассылает СМСки жителям, вышедшим из дома. Об этом невозможно знать, иначе как имея доступ к геолокации мобильных телефонов.

Аппетиты растут, минкомсвязь сообщает, что платформу выдачи цифровых пропусков внедрят в 21 регионе. Мэр Москвы призывает распространить их на всю страну.

При этом всё так же нет ни одного федерального закона, который бы регламентировал технологию распознавания лиц или цифровые пропуска для передвижения. Ассоциация юристов России уже высказалась (https://drive.google.com/file/d/1Cmj4pk4x_nMVdNIN079gWzVR1EIYqMDR/view?usp=sharing) о незаконности слежки.

Ни в одном региональном нормативном акте, которым введены ограничения из-за пандемии, нет гарантии, что собранные для борьбы с коронавирусом сведения о частной жизни россиян будут удалены после снятия карантина. Это прямое нарушение федерального закона о персональных данных. Согласно ему, обработка персональных данных должна быть прекращена, а собранные данные — уничтожены в течение 30 дней со дня достижения цели их обработки.

Поэтому «Агора» с партнерами из Роскомсвободы запускает систему контрслежки (https://t.me/covid19Law/296) — мы требуем от губернаторов включить гарантию удаления собранных данных в свои указы, будем следить за способами сбора и реагировать на утечки и злоупотребления.

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