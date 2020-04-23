К 2030 году от наводнений в мире будет страдать вдвое больше людей

К концу десятилетия число тех, кто ежегодно будет страдать от наводнений, увеличится с 72 млн до 147 млн человек. Об этом говорят исследования Института мировых ресурсов (The World Resources Institute), сообщает The Guardian. При этом ущерб от затоплений для муниципалитетов возрастет с $174 млрд до $712 млрд в год.

Авторы исследования отмечают, что к 2050 году «цифры будут катастрофическими» и риску наводнений будут подвержены 221 млн человек. Причиной для роста числа и масштабов наводнений стали климатический кризис, решения о заселении районов повышенного риска и чрезмерное использование подземных вод. Больше всего затоплений ожидается в Южной и Юго-Восточной Азии, в том числе в Бангладеше, Вьетнаме, Индии, Индонезии и Китае. Серьезные проблемы прогнозируют ученые и для побережий США.