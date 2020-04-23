Снижение спроса в России коснется 90% товаров и услуг

Каждый второй россиянин планирует экономить на еде, одежде, электронике и развлечениях. При этом снижение спроса затронет 90% всех товаров и услуг в стране, а его возвращение на докризисный уровень даже по умеренно оптимистичным прогнозам займет до трех лет. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на исследование BCG совместно с холдингом «Ромир».

Результаты проведенного опроса показывают, что в ближайшие полгода 15% потребителей из России намерены еще больше экономить. В Италии таких респондентов было 18%, а в США — 16%.

Будущее снижение трат на бакалею озвучили 15% россиян, на замороженные продукты и консервы — 16%, на алкоголь — 28%. На одежде и обуви в ближайшие полгода думают экономить от 19% до 37% респондентов (в зависимости от категории товара). 25% россиян сократят расходы на ювелирные изделия, 29% — на парфюмерию, 34% — на мебель и предметы интерьера, а 35–37% — на электронику и бытовую технику. Снижение затрат люди планируют как в офлайн-покупках, так и онлайн, например, 34% хотят сэкономить на доставке еды. От 39% до 42% опрошенных будут сокращать траты на концерты, кинотеатры и рестораны. Всего о минимизации затрат говорит 51% респондентов.

Старший аналитик BCS Global Markets Дмитрий Скрябин утверждает, что рост располагаемых доходов населения можно ожидать не раньше второй половины 2021 года. При этом многое будет зависеть от последствий кризиса и пандемии, мер поддержки экономики и потребителя, роста безработицы и числа людей, которые столкнутся с сокращением зарплат. А на возврат потребления к докризисному уровню может уйти до трех лет, согласно умеренно оптимистичному сценарию.