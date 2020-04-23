США проводит проверку об утечке данных о переговорах России и ОПЕК

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США расследует, могли ли трейдеры получить внутреннюю информацию о переговорах России с другими крупными нефтедобытчиками для заработка на колебаниях стоимости нефти. Об этом пишет Bloomberg.

В марте из-за ценовой войны России и Саудовской Аравии стоимость нефти стала резко снижаться. Трейдеры могли получить непубличную информацию о позиции России во время этого противостояния и заработать на этом минимум сотни миллионов долларов. В расследовании помогают ФБР и Госдеп США.

Отмечается, что причастные к сомнительным сделкам торговцы не являются российскими правительственными чиновниками. Однако лица, участвовавшие в торгах, возможно, нанимали людей, связанных с Кремлем. Речь идет в основном о сделках на CME Group (объединение Чикагской товарной биржи, Чикагской торговой палаты и Нью-Йоркской товарной биржи) и о контрактах на нефть WTI.

Подозрительные сделки с фьючерсами, согласно источникам издания, также проверяет Управление по финансовому контролю и регулированию в Великобритании.