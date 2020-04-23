Поставщик просроченных аппаратов ИВЛ приветствовал возбуждение уголовного дела

Депутат Госдумы Григорий Аникеев подтвердил, что именно его благотворительный фонд «Милосердие и порядок» поставил в больницу № 6 во Владимире просроченные аппараты ИВЛ. Накануне по этому факту СК возбудил уголовное дело.

«Я приветствую возбуждение уголовного дела и рассчитываю, что буду признан потерпевшим. Мне жаль, так как я искренне хотел помочь и выделил средства. Техника была поставлена в больницу по рекомендации главврача. Областные власти были в курсе — аппараты забирали сотрудники департамента здравоохранения», — говорится в официальном заявлении Аникеева, поступившем в Znak.com.

22 апреля стало известно, что в больницу №6 Владимира для лечения больных коронавирусной инфекцией поставили 50 аппаратов ИВЛ, срок годности которых истек более 15 лет назад. Кроме того, для работы оборудования этой модели требуется анестетик «фторотан», который не используется уже более 15 лет.

СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238.1 УК РФ («Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок»).