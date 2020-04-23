Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в страну во время вспышки коронавируса.

«Это гарантирует, что безработные американцы любого происхождения будут первыми в очереди на работу, когда наша экономика откроется», — сказал Трамп на ежедневном брифинге по коронавирусу, передает Reuters.

Указ предполагает приостановку выдачи грин-карт иностранцам минимум на 60 дней. Исключение предусмотрено для медицинских и других работников, занятых в борьбе с коронавирусом, супругов и несовершеннолетних детей американских граждан.