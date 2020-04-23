Цифровые пропуска появятся еще в 21 регионе России

Внедрить аналогичные московским цифровые пропуска намерены власти 21 региона России. Соответствующие заявки они направили в Минкомсвязи, говорится на сайте ведомства.

В рамках пилотного проекта в Московской области с 13 апреля было оформлено более 900 тыс. постоянных цифровых пропусков, ежедневно выдавалось около 400 тыс. разовых. Также отработано взаимодействие с системой цифровых пропусков города Москвы. Полицейские обоих субъектов получили возможность чтения QR-кодов жителей столицы и области.

В первую очередь к системе подключат Костромскую, Тульскую, Тамбовскую, Ярославскую, Владимирскую, Белгородскую и Орловскую области. Со следующей недели внедрение системы начнется еще для 14 регионов Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа.

Согласно системе, работодатели, чьи компании не прекратили работать по уважительной причине, оформляют постоянные пропуска для своих сотрудников, подав списки через личный кабинет юрлиц на портале госуслуг. Работники получат QR-коды в своих личных кабинетах портала и по электронной почте. Разовые пропуска жители регионов смогут получить через приложение «Госуслуги.Стопкороновирус», указав причину поездки и место назначения.