В Госдуме предложили законопроект о прекращении блокировок Telegram

Депутаты Госдумы Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о прекращении блокировок Telegram. Безуспешные попытки блокировать мессенджер «наносят урон престижу государственной власти», считают они, пишет «КоммерсантЪ». Документ авторы направили премьер-министру Михаилу Мишустину, а также в Минкомсвязи.

Депутаты отмечают, что Telegram сейчас, несмотря на блокировку, используется в том числе оперштабами правительств Москвы и Подмосковья для информирования о текущей ситуации с коронавирусом. «Наконец, в большинстве случаев Telegram работает у российских пользователей без каких-либо помех, а в случае их наличия в стране сформировано широкое предложение бесплатных средств обхода блокировок. Дальнейшая декларативная блокировка мессенджера, таким образом, наносит урон не его развитию, а престижу государственной власти РФ», — отмечают они.