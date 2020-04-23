Генсек ООН предупредил об угрозе кризиса в области прав человека

Пандемия коронавируса может дать повод некоторым странам применять репрессивные меры по причинам, которые не связаны с болезнью, заявил 23 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его словам, вспышка заболевания может привести к кризису в области прав человека, пишет Reuters.

«Мы видим непропорциональное воздействие на определенные сообщества, рост ненавистнических высказываний, нацеливание на уязвимые группы и риски жестких мер безопасности, подрывающие ответные меры со стороны здравоохранения», — говорит Гутерриш.

ООН отмечает особую уязвимость в текущей ситуации для мигрантов, беженцев и вынужденных переселенцев. Более 130 стран закрыли свои границы, и только в 30 из них есть особые условия по пересечению границ для лиц, ищущих убежища.

«На фоне растущего этнонационализма, популизма, авторитаризма и противодействия правам человека в некоторых странах кризис может стать поводом для принятия репрессивных мер в целях, не связанных с пандемией», — отметил генсек ООН, добавив, что «это неприемлемо». Конкретные страны или примеры репрессий в своей речи он не называл.

Гутерриш призвал правительства быть отзывчивыми и подчеркнул важность свободы прессы.

В ООН также отмечают, что пандемия, если не смягчить ее последствия, может привести к беспорядкам, а они — к мерам жестокого подавления. В организации призывают правительства бороться с вирусом, а не с людьми.