Цены на нефть «отскочили» после падения

После рекордных падений в начале недели цены на нефть WTI и Brent показали рост во второй половине дня в среду. Июньские фьючерсы WTI (по данным Investing) торгуются на уровне $13,7 за баррель (+19,7% к предыдущему дню), контракты с тем же сроком исполнения для Brent по $20,8 за баррель (+7,8% к предыдущему дню).

S&P 500 вырос более чем на 1% в начале торгов на Уолл Стрит после падения почти на 5% за понедельник и вторник, сообщает The New York Times. При этом цены на казначейские облигации США упали, что говорит о том, что инвесторы возвращаются к более рискованным инвестициям.

Возможно, цены на американскую нефть и акции также отреагировали на новость о том, что Сенат США во вторник принял двухпартийный пакет помощи экономике во время коронавируса на $484 млрд.

Напомним, что нефть марки WTI показала впервые в истории отрицательную цену 20 апреля. Речь идет о торгах на майские фьючерсы, срок которых истекал 21 апреля. Но после этого падать стали и июньские фьючерсы той же марки. Вместе с ними значительное падение показали Brent и марки других производителей.