Собянин предложил расширить действие цифровых пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на все регионы России.

«Я считаю, что ее можно распространить не только на близлежащие регионы, но и другие регионы с целью контроля переезда на авиационном транспорте, железнодорожном, междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах, чтобы мы не рубили эти связи, а настраивали эту систему так, чтобы мы видели, что за поток, в каком объеме, кто перемещается и т. д.», — сказал Собянин, передает «Интерфакс».

Собянин напомнил, что со среды в Москве введен автоматический контроль за всеми гражданами, которые передвигаются на любом виде транспорта. «Одним развертыванием коечного фонда проблему не победить. Необходимо дальше администрировать четко карантинные мероприятия», — отметил он.