Трамп приказал уничтожать преследующие корабли США иранские суда

Президент США Дональд Трамп поручил военно-морским силам своей страны атаковать иранские вооруженные катера, если они будут приближаться к американским.

«Я поручил ВМС США сбивать и уничтожать любые иранские канонерские лодки, если они будут преследовать наши корабли в море», — написал Трамп в Twitter.

В ответ представитель вооруженных сил Ирана Абольфазл Шекарчи заявил, что США лучше бороться с коронавирусом в армии, пишет Reuters.

«Сегодня, вместо того чтобы запугивать других, американцы должны приложить все свои усилия для спасения тех в их вооруженных силах, которые заражены коронавирусом», — заявил Шекарчи.