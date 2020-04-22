Аркадий Дубнов: Беда в Кремле

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал сегодня, что вопрос о предоставлении госзащиты журналистке «Новой газеты» Елене Милашиной, которой угрожают власти Чечни, «не относится к их компетенции».

Так вот, одно из двух: либо Песков сказал неправду, либо компетенцию Кремля в этой области кто-то сильно урезал за последние, как минимум, 17 лет.

Я не знаю, как выглядит «государственная защита» журналиста и чем она отличается от негосударственной, но вот история.

В январе 2003 года мне, в ту пору обозревателю газеты «Время новостей», и ее главреду Владимиру Гуревичу стало известно о прибытии в Москву из Ашхабада группы туркменских чекистов. Задача у них была простая — задержать меня и тайно переправить в Туркмению, где я должен был предстать в качестве соучастника так называемого заговора с целью свержения и убийства бывшего тогда президентом, а ныне покойного Сапармурата Ниязова, более известного под именем Туркменбаши.

Эта история достаточно хорошо известна и основана на том, что я дружил с бывшим министром иностранных дел Туркмении, моим ровесником и коллегой-журналистом Борисом Шихмурадовым, обвинённым в руководстве заговором. Приговорённый сначала к смерти казни, замененной затем на пожизненное заключение, Борис с тех пор бесследно исчез в туркменских застенках, вот уже больше 16 лет о его судьбе ничего не известно...

Когда о появлении в Москве группы захвата из Ашхабада стало известно в администрации президента (руководителем ее в те годы был Александр Волошин), для моей защиты отрядили прошедшего школу чеченской войны офицера ФСБ.

Он прожил со мной вместе, бок о бок, на работе, дома, в машине, на даче 8 (восемь) дней, пока из Кремля не пришла отмашка: охрану снять. Выяснилось, что Путин в телефонном разговоре с Туркменбаши, между прочим, поинтересовался, что там с этим делом, а тот якобы ответил: да ничего.

Впрочем, что ещё мог ответить туркменский Сердар русскому царю...

Не стану скрывать, за ту защиту я до сих пор благодарен Путину.

Тогда он не боялся защищать соотечественника от туркменского деспота.

От чеченского же сегодня уже полномочий не хватает...

Беда.

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