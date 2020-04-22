Генпрокуратура выявила более 300 фейков о COVID-19

В интернете выявлено более 300 фейковых сообщений, связанных с коронавирусом, ограничен доступ более чем к 260 интернет-ресурсам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры Андрея Иванова.

«С февраля 2020 года Генеральной прокуратурой РФ направлено в Роскомнадзор 80 требований об ограничении доступа к недостоверной общественно значимой информации, которая создавала угрозу жизни и здоровью людей, массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности в свете ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции», — рассказал Иванов.

Среди фейков была информация о скрываемых властями и медорганизациями масштабов эпидемии и количестве смертей, о том, что коронавирус — это миф, о переброске военнослужащих и сотрудников Росгвардии в города для жесткого ограничения прав граждан или для организации госпереворота. Встречались фейки и о том, что заражение спланировано. Также были выявлены сайты, предлагающие услуги по продаже поддельных пропусков для перемещения по Москве и другим регионам.

«Установлен также ресурс, с которого осуществлялась рассылка реквизитов для оплаты штрафов за нарушение режима самоизоляции от имени государственного органа, заведомо не имеющего таких полномочий», — отметил Иванов.