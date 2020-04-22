Глава редакции «Ведомостей» запретил использовать данные «Левада-центра»

Исполняющий обязанности главного редактора «Ведомостей» Андрей Шмаров запретил выпускать в газете и на сайте издания любые тексты на основе данных опросов «Левада-центра». Об этом сообщила редактор отдела медиа Ксения Болецкая со ссылкой на несколько сотрудников редакции.

«Он уже пытался раньше уговорить журналистов «Ведомостей» не использовать «Леваду» — типа некачественно проводят опросы и т. д. Теперь прямой запрет. И только в устном виде. Также запретил плохо писать про поправку в Конституции про обнуление сроков Путина. За неисполнение запретов — увольнение», — пишет Болецкая в Telegram.

По ее данным, Шмаров против опросов «Левада-центра», так как их не хочет видеть в «Ведомостях» администрация президента.

Исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» Шмарова с 24 марта назначили покупатели издания Константин Зятьков и Алексей Голубович. По указанию Шмарова с сайта издания уже удаляли авторскою колонку экономиста Константина Сонина о «Роснефти» и ее главе Игоре Сечине. Также новый руководитель сам исправлял заголовок одного из материалов, посвященных нефтяной компании.

Сотрудники «Ведомостей» на внутреннем голосовании почти единогласно поддержали кандидатуру Анфисы Ворониной как альтернативу Андрею Шмарову. Однако будущие владельцы его менять отказываются.