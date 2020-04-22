Новосибирское ГУ МВД проверит информацию о плане по протоколам за нарушение самоизоляции

ГУ МВД по Новосибирской области начало проверку по поводу опубликованной в Сети записи, в которой якобы начальник отдела участковых требует от подчиненных выполнять план по протоколам за нарушение режима самоизоляции. Об том сообщает «Медиазона».

Записи голоса, якобы принадлежащего начальнику отдела участковых в новосибирской полиции Елене Устиновой, были выложены в Telegram-канале «Омбудсмен полиции». В них говорится, что надо выписывать протоколы «всех поголовно с 16 лет, кроме женщин с колясками и стариков» и выполнять план по этим протоколам. Голос ссылается на постановление «Юрия Юрьевича», которым, по мнению Telegram-канала, является начальник ГУ МВД по Новосибирской области Юрий Стерликов.