Эмилия Слабунова: Вывела людей на площадь не скука самоизоляционная, а бедность и безработица

Полпред президента в СКФО Юрий Чайка назвал митинг против самоизоляции во Владикавказе «вызывающим сожаление происшествием» и призвал соблюдать режим, сделав вид и всячески стараясь представить, что его причиной является усталость от самоизоляции. Надо было внимательнее и самому лично читать многочисленные обращения, поступавшие от граждан Северной Осетии в бытность генеральным прокурором. Тогда бы стало понятно, что вывела людей на площадь не скука самоизоляционная, а бедность и безработица.

Вот и Дмитрий Песков туда же! — назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной. Лучше бы сказал, является ли законным изъятие земли у осетинских колхозников?! Успешные и богатые в 90-е годы осетинские колхозы в путинские нулевые в одночасье лишились земли в результате мошеннических схем. Землю прибрал в свои руки узкий круг лиц, который на субаренде имеет огромные доходы, а крестьяне остались без средств существования. Этот вопрос партия «Яблоко» задавала В.Путину от имени своего съезда два года назад. Что ответил Путин?! Ничего, кроме того, что обращение получил и передал в Генпрокуратуру. Генпрокуратура что сделала?! Правильно — передала в прокуратуру республики Северная Осетия – Алания. Какой ответ мы получили оттуда, думаю, всем понятно: «нарушений закона нет». А что еще может ответить прокуратура, если местные источники именно прокурорских считают крупнейшими латифундистами.

Знаю об этом не понаслышке. Я была трижды в Северной Осетии в 2017 и 2019 годах. Общалась с крестьянами, знаю, сколько кругов бюрократического ада они прошли, пытаясь отстоять свои права. Я лично задавала вопросы руководителю администрации главы республики и правительства республики Рустему Келехсаеву в сентябре 2019-го. Он признал, что главе республики В. Битарову часто задают вопросы о земле во время поездок по региону, но тут же постарался закрыть тему, сославшись на то, что прокуратура ничего не находит при проверках. Вот и аукнулось!

P.S. По последним данным в рейтинге регионов по уровню безработицы Северная Осетия занимает 2-е место с 13,6%, уступая лишь Ингушетии, а по качеству жизни на основе анализа 70 показателей — 76 место по итогам 2019 года, упав с 65 места в 2018 году. По итогам 2018 г. 17,7% населения имели доход ниже 10 тыс. рублей на душу. Более поздних данных даже нет на сайте регионального управления Росстата.

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