Саакашвили предложили стать вице-премьером Украины

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили получил предложение от президента Украины Владимира Зеленского стать вице-премьером правительства страны по реформам. Об этом Саакашвили написал в Facebook. Он также отметил, что обсудил вопросы, связанные с его возможной будущей работой, с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

«Я представлю в Верховной раде свои предложения по необходимым изменениям как часть правительственной программы правительства Шмыгаля с конкретными наработками, которые образовались у меня как вне пределов Украины, так и в период моей работы в Украине, основываясь как на положительном, так и на негативном опыте», — отмечает Саакашвили, который занимал на Украине пост губернатора Одесской области.

Он пишет, что готов вместе с командой президента работать со всеми патриотическими силами в парламенте и с другими политическими силами в обществе, «для того чтобы Украина с наименьшими потерями перенесла текущий мировой экономический кризис и справилась со всеми вызовами».

Бывший грузинский президент при этом надеется быть полезным «в отношениях с международными финансовыми организациями» и «усилить престиж Украины и ее интеграцию с международными сообществами».