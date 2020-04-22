В Минздраве предлагают продлить карантин

Карантинные меры в России следует продлить на майские праздники, считает главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

«Если мы посмотрим в других странах, в которых уже четкие тенденции не просто к снижению [заболеваемости], а которые добились уже другой фазы развития эпидемического процесса, они не отменяют эти меры — меры по самоизоляции, меры по дистанционированию социальному. Какие-то послабления есть, но эти меры по-прежнему сохраняются. Поэтому у нас в стане эти меры должны быть сохранены», — цитирует Брико ТАСС.