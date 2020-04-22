Мишустин раскритиковал готовность системы здравоохранения к борьбе с коронавирусом

Результаты подготовки системы здравоохранения к борьбе с коронавирусом нельзя назвать удовлетворительными, хотя до установленного президентом срока на обеспечение медучреждений всем необходимым осталось меньше недели. Об этом премьер Михаил Мишустин заявил на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Мишустин отметил, что информация о готовности медицинских учреждений и расчеты для оказания финансовой помощи, которая требуется для расширения коечного фонда, были запрошены у глав регионов еще в конце января. На их основе было выделено более 33 млрд руб. на перепрофилирование коечного фонда в медицинских организациях.

«К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов Российской Федерации отнеслись к этой задаче формально. Расчеты некоторых регионов и вовсе не подтвердились. Это привело к тому, что в марте нам пришлось уточнять потребности по обеспечению и оснащению коечных мест», — сказал премьер.

В итоге было выделено еще 32 млрд руб., на которые регионам разрешили закупать в том числе средства индивидуальной защиты для медиков. Однако кассовое исполнение в некоторых субъектах составляет менее 10%.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, которого цитирует ТАСС, врачи должны жаловаться на нехватку средств защиты, но обращаться не в СМИ, а к властям.

«Именно министерство здравоохранения региона должно быть главным адресатом этой информации, а не газеты и средства массовой информации. Регионы обладают необходимым потенциалом для того, чтобы закрывать этот дефицит, и им помогает федеральный центр в этом, — сказал Песков. — Но ситуация, когда какие-то недобросовестные люди пытаются использовать эту ситуацию для каких-то истерик и накручивания ситуации, неуместна и недопустима».

Песков также отметил, что чиновникам не удастся скрыть нехватку средств защиты, так как в каждом субъекте ведется контроль, информация собирается в федеральном центре, и все полученные данные сопоставляются по разным источникам.

Независимый профсоюз «Альянс врачей», членов которого полиция задерживала при попытке передать в больницу средства защиты, привезенные по просьбе медиков, изучил информацию от сотрудников 164 лечебных учреждений России. На отсутствие респираторов жаловалось 74,7% респондентов, 74% говорили о том, что нет защитных очков, полное отсутствие защитных костюмов отметил 71% опрошенных.

