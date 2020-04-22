Людмила Петрановская: Ложная дилемма

Это абсолютно ложная дилемма. Все совсем наоборот.

Все случаи строгих карантинов с запретом даже прогулок с детьми являются СЛЕДСТВИЕМ позиции «это_просто_ОРВИ» на начальном этапе. Италию сложно обвинять, они первыми приняли удар и не могли успеть сориентироваться. Все остальные «плохие» кейсы: Ухань, Испания, Иран, Эквадор, США, Франция, Британия и теперь Россия — выросли из позиции отрицания угрозы. Из «это_просто_грипп», из теорий заговора, из циничного «умирают только старики». Отрицания — и последующего панического локдауна, запоздалого и потому малоэффективного.

Там, где власти не занимались популизмом, не прятали голову в песок и не врали, не понадобилось запрещать прогулки с детьми, поражать в правах стариков и вводить пропуска. Им вполне хватило разумных мер по ограничению контактов, введенных БЫСТРО и поддержанных заботой о населении. И их результаты очень хорошие. Хотя и дети гуляют, и даже где-то детские сады и школы работают. Уверена, и экономику они восстановят довольно быстро, и права тоже.

Потому что компетентность — она или есть, или ее нет.

Ну, и вопрос организации медицины туда же.

У нас, как обычно, собрали все минусы всех стратегий. Сначала долго отрицали, потом развезли из Москвы по стране, потом ввели издевательские избыточные ограничения без всякой помощи и должного информирования. И нет, мы не верим, что права вернутся. Потому что очень хорошо помним, как им нравится пустой город, с мая 12-го года помним.

А мы что, нас всегда можно занять полемикой: чихнет ли ребенок в лифте и сами ли виноваты те, у кого кредиты.

Источник