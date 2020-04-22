Дмитрий Гудков о расширении прав полиции

Новый законопроект «предусматривает право полицейского с обнаженным огнестрельным оружием применить его при задержании, если преследуемое лицо попытается не только прикоснуться к оружию, но и «совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».

Не дай Бог вам случайно бросить в сторону полицейского пластиковый стаканчик — он сможет теперь стрелять в вас на поражение.

Невероятно? Ну так вспомните московское дело, ни слова не придумал. Просто раньше, чисто формально, полиция стрелять не могла — а теперь сможет. И никто ее за это не осудит, потому что «сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию».

Этот пункт не только про стрельбу. Теперь можно будет бить, насиловать — все что угодно, главное — находиться при выполнении обязанностей.

Ах, какой хороший и своевременный закон.

Ну а вскрытие машин, оцепление домов и ограждение митингов, которое тоже хотят разрешить полиции, — это просто приятный бонус.

P.S. Тонтон-макуты — гаитянское военизированное формирование. Соединяли функции эскадронов смерти, полиции, госбезопасности и политической организации. Выступали главной силовой и политической опорой династии Дювалье. Являлись элитой правящего режима. Истребляли политическую оппозицию, рэкетировали предпринимателей, терроризировали население. Практиковали мистические ритуалы вуду.

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