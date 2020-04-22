Европейские патологоанатомы рассказали о сходствах смертей от COVID-19

Результаты вскрытий погибших от коронавируса в Германии и Швейцарии показывают причину неэффективности при тяжелых случаях аппаратов ИВЛ, а также описывают наиболее рискующих скончаться от болезни людей. Однако эксперты заявляют, что точные выводы из текущих исследований, проводимых патологоанатомами, можно будет сделать в лучшем случае через полгода, пишет Süddeutsche Zeitung.

В швейцарской университетской больнице в Базеле провели 20 вскрытий жертв COVID-19. У всех выявили высокое давление, большинство страдали ожирением (явным превышением нормального веса). Умершие были в основном мужчинами, более двух третей имели ранее проблемы с сосудами, а треть — диабет.

Патологоанатомы исследовали также легочные ткани. «У немногих пациентов была пневмония, — говорит Александр Цанков, руководитель отделения вскрытия в университетской больнице в Базеле. — Но то, что мы увидели под микроскопом, было серьезным нарушением микроциркуляции легких». При такой картине кислородный обмен не происходит, и этим объясняются трудности при вентиляции легких пациентов с COVID-19 в отделениях интенсивной терапии: «Вы можете дать пациенту столько кислорода, сколько захотите, но он просто больше не будет транспортироваться», — говорит Цанков.

Отмечается, что Институт Роберта Коха в Германии в марте рекомендовал избегать вскрытия умерших от коронавируса, чтобы избежать заражения патологоанатомов и медперсонала. Однако Немецкое общество патологоанатомов и Федеральная ассоциация немецких патологоанатомов не согласились с этой позицией и потребовали «как можно больше вскрытий» погибших от вируса. В итоге Институт Роберта Коха отменил свою рекомендацию, а в Рейнско-Вестфальском техническом университете Ахена на прошлой неделе был создан реестр данных для обобщения исследований. Президент Федеральной ассоциации немецких патологоанатомов Карл-Фридрих Бюрриг говорит, что «добрые шесть месяцев должны пройти, прежде чем кто-то подведет первые результаты», а слишком быстрые выводы «не будет серьезными».

Тем не менее в Университетском медицинском центре Гамбург-Эппендорф с 22 марта по 11 апреля прошло вскрытие 65 скончавшихся от COVID-19. Об этом был составлен отчет. Сейчас, по словам проводившего исследования профессора Клауса Пюшеля, количество вскрытий превысило 100. Это пока рекордный показатель для германских клиник и университетов.

Выводы ученого из Гамбурга совпадают с некоторыми выводами их коллег из Базеля. Так, у большинства погибших были сердечные заболевания (высокое давление, инфаркт, атеросклероз или другие проблемы, связанные с сердцем). У двух третей ранее имелись заболевания легких. У трети повреждения других органов (почек, печени или даже пересаженные органы). 16 человек страдали деменцией, у других уже был рак, тяжелый избыточный вес или диабет.

В отчете Клауса Пюшеля говорится, что для 61 из 65 человек причиной смерти стал COVID-19. Но базельский патологоанатом Цанков считает такое различие «академическим».

«Если у меня рак и я могу прожить полгода, но меня сбивает машина, это не уменьшает вину водителя», — говорит Цанков. По его мнению, ожидаемая продолжительность жизни умерших с другими заболеваниями, безусловно, была меньше, чем у здоровых людей, но они «вероятно жили бы дольше без COVID-19, может быть, на час, может быть, на день, неделю или год».

В мире проводится всего несколько систематических исследований, связанных со вскрытием умерших от COVID-19. Так, представители Пекинской университетской больницы в конце марта отчитались об исследовании 29 тел. По их словам, вирус поражает не только легкие, но и иммунную систему. Патологоанатомы из Университета Цюриха, осмотревшие двух погибших и одного выжившего, сообщали, что вирус вызывает сильное сосудистое воспаление в различных органах. Это может объяснить, почему пациенты, которые не нуждались в вентиляции, тоже умерли. Италия представляла отчет с данными 1738 умерших пациентов, но это были не результаты вскрытий, а выписки из медкарты. Среди самых распространенных заболеваний погибших перечислялись гипертония, диабет и ишемическая болезнь.