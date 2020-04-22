Во Владикавказе возбуждено уголовное дело о нападении на 13 силовиков во время схода

Из-за нападения на 13 росгвардейцев и полицейских во время народного схода против мер изоляции, во Владикавказе возбуждены уголовные дела о хулиганстве, связанном с сопротивлением представителям власти, и о применении к ним насилия.

По версии следствия, в рамках несогласованной акции 20 апреля во Владикавказе, в которой приняли участие около двух тысяч человек, митингующие публично выдвигали требования об отставке главы и правительства Северной Осетии. Когда от участников схода сотрудники Росгвардии и МВД потребовали разойтись, те «никак не отреагировали». Тогда людей стали «вытеснять при помощи специальных средств в виде противоударных щитов».

«После этого неустановленные следствием лица, не желая быть задержанными и привлеченным к административной ответственности за совершенное ими правонарушение и принудительно удаленными с площади, грубо нарушая общественный порядок, применили физическое насилие в отношении тринадцати сотрудников Росгвардии и МВД, причинив им телесные повреждения», — говорится в сообщении СК.

Ранее суд в рамках административных дел арестовал 14 участников акции во Владикавказе на сроки от трех до пятнадцати суток.