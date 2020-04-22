Школьники столкнулись с проблемами при дистанционном обучении

Во всех регионах России наблюдаются проблемы с дистанционным обучением школьников — детям не хватает компьютеров, в работе электронных платформ случаются сбои. Об этом «Открытым медиа» рассказали в профсоюзе «Учитель». Проблемы признают и власти регионов.

Представитель департамента связей с общественностью Министерства просвещения сообщил, что идет «процесс выработки и принятия комплекса решений и рекомендаций» для органов управления образования. В том числе, возможна разработка методичек: коротких учебных материалов для самостоятельной работы в домашних условиях «на базе имеющегося у каждого школьника страны на руках верифицированного инструмента — учебников федерального перечня». Еще одной новацией от Минпросвещения станут телеуроки. С 22 апреля ежедневно в эфире телеканала ОТР будут идти тридцатиминутные телеуроки подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.

В профсоюзе «Учитель» пока скептически относятся к идее телеобучения. «Если на телеуроках будут хотя бы объяснять, как устроена система тестов на ЕГЭ и ОГЭ, возможно, это будет неплохо, но вряд ли это решит глобальную проблему дистанционного образования. Мы в профсоюзе поддерживаем идею отмены хотя бы ОГЭ в этом году и выставления результатов ОГЭ по итогам обычных годовых оценок», — говорит оргсекретарь Ольга Мирясова.

Проблем было бы меньше, если бы школы были заранее готовы к переходу в онлайн, и на это деньги выделялись с начала нулевых в рамках приоритетных нацпроектов, отмечает сопредседатель профсоюза Всеволод Луховицкий. По его словам, созданные в итоге платформы для дистанционного обучения показали «абсолютную непригодность».