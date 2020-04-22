ООН предупреждает о «худшем гуманитарном кризисе со времен Второй мировой войны»

С проблемой нехватки еды уже столкнулись 135 млн жителей Земли, на грани находятся еще 130 млн, заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, предупреждая о росте проблемы глобального голода, в том числе из-за COVID-19. Об этом сообщается на сайте ООН.

По словам Бизли, если гуманитарная помощь не достигнет людей, которые уже нуждаются в помощи, около 300 тыс. человек будут умирать от голода каждый день в течение трех месяцев. И в эти расчеты не входят те, кто начнет голодать из-за последствий распространения COVID-19.

Чтобы решить проблему, все участники боевых действий должны предоставить «быстрый и беспрепятственный» гуманитарный доступ к голодающим людям. Также требуется финансирование в размере $350 млн для создания сети логистических центров гуманитарной деятельности во всем мире. Бизли отмечает, что нужна система раннего предупреждения голода, чтобы избежать дефицита финансирования и сбоев в торговле. Иначе можно столкнуться с массовым «голодом библейских масштабов» в течение нескольких месяцев.

По словам генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюя Дунюя, «прогнозы продовольственной безопасности на 2020 год выглядят мрачно». К проблемам с продовольствием приводят конфликты, экстремальные погодные условия, саранча, экономические потрясения, а теперь и COVID-19.

Ян Эгеланн, генеральный секретарь Норвежского совета по делам беженцев, обратился к Совету Безопасности ООН за помощью в устранении препятствий на местах для помощи голодающим, живущим в условиях военного времени. Речь, в том числе, идет о дипломатии, которая бы позволила избежать нападения конфликтующих сторон на колонны гуманитарных организаций.