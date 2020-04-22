Иран заявил о запуске первого военного спутника

Корпус стражей исламской революции Ирана объявил о запуске и выходе на орбиту первого военного спутника страны под названием Noor.

«Первый военный спутник Noor был запущен сегодня утром из центрального Ирана в два этапа. Запуск был успешным, и спутник вышел на орбиту», — сказал представитель Корпуса стражей исламской революции в эфире государственного телевидения страны, передает Reuters.

По словам военного, Noor находился в 425 км над поверхностью Земли.

Запуск спутника произошел в период высокой напряженности в отношениях между Ираном и США, связанной с ядерными и ракетными программами Тегерана.