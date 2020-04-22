Правительство предложило не наказывать полицейских за действия при исполнении

Правительство подготовило поправки, расширяющие права полицейских. В том числе, сотрудники МВД смогут вскрывать автомобили без ответственности за вред имуществу и применять оружие при угрозе нападения. Наказывать за действия при исполнении, согласно законопроекту, полицейских не будут, пишет «Интерфакс».

Среди предложенных изменений — право «временно ограждать» места проведения массовых мероприятий, а также оцеплять или блокировать территории, жилые дома, строения и другие объекты. В случае оцепления, представители МВД смогут проводить «личный осмотр граждан, находящихся при них вещей, предметов, механизмов, веществ» и осматривать транспортные средства.

Полицейские могут получить право вскрывать машины для спасения жизни граждан, для предотвращения преступления или «обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях». В случае с автомобилями при вскрытии в отсутствие владельца его должны проинформировать об этом в течение 24 часов. Отмечается, что «сотрудник полиции не несет ответственность за вред, причиненный гражданам и организациям при вскрытии транспортного средства».

Также предусмотрено право полицейского «с обнаженным огнестрельным оружием» применять его, если преследуемый человек совершит действия, «дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».

Согласно изменениям, «сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции».

Поправки были одобрены правительством на этой неделе, но еще не внесены в Госдуму.

Адвокат «ОВД-Инфо» Михаил Бирюков считает подобное расширение полномочий полиции необоснованным и отмечает, что предложенные формулировки сведут «к нулю» возможности граждан отстаивать свои права в суде в случае превышения силовиками полномочий.

«По итогам прошлогодних событий нам не удалось привлечь практически никого из сотрудников полиции за сломанные руки, ноги, сотрясение мозга — и это в условиях действующего законодательства. Формулировка о дополнении ст. 30 закона «О полиции» иммунитетом для полицейских и вовсе выводит сотрудников за правовое поле», — рассказал он «Открытым медиа».