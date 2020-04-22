В России сложнее стало получить лечение больным редкими заболеваниями и гепатитами

Всероссийская организация пациентов обратилась в Минздрав из-за сложностей, возникших у людей с редкими болезнями из-за перепрофилирования стационаров для борьбы с коронавирусом. Как пишет «КоммерсантЪ», с проблемами по получению терапии столкнулись пациенты с ревматическими заболеваниями, воспалительными заболеваниями кишечника, суставов, синдромом короткой кишки, несовершенным остеогенезом, муковисцидозом, первичным иммунодефицитом и хроническими гепатитами (В и С). Прием препаратов, закупленных по ОМС, такие больные должны проходить под наблюдением в стационарах.

«Сейчас мы получаем множество обращений о том, что больным отказывают в помощи. Клиники перепрофилируют для приема людей с коронавирусной инфекцией — а пациентам с другими заболеваниями зачастую просто предлагают подождать, потому что регионы не выделяют для их лечения других мощностей», — говорит сопредседатель Всероссийской организации пациентов Юрий Жулев.

Организация «Вместе против гепатита», по словам ее исполнительного директора Никиты Коваленко, уже получила жалобы из 18 регионов. Больные гепатитами обычно проходят терапию в инфекционных больницах, которые сейчас задействованы для лечения коронавируса. Многие из пациентов не обеспечены препаратами на срок более месяца и могут столкнуться с осложнениями.

«Есть и те, кто готовился к пересадке печени или только прошел ее — и у них времени ждать нет совсем»,— говорит Коваленко.

Об аналогичных проблемах у пациентов с ВИЧ говорит глава отдела мониторинга «Коалиции по готовности к лечению» Алексей Михайлов. По его словам, многим больным «необходимо в ходе антиретровирусной терапии сдавать анализы для оценки ее эффективности, но сейчас это стало гораздо сложнее».

Глава «Движения против рака» Николай Дронов говорит, что пациентам с онкологией из-за перепрофилирования мощностей переносят не только операции, но и лучевую терапию.