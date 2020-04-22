Просроченные на 15 лет аппараты ИВЛ поставили в больницу Владимира

В больницу №6 Владимира для лечения больных коронавирусной инфекцией поставили аппараты ИВЛ, срок годности которых истек более 15 лет назад. Региональная прокуратура требует возбудить уголовное дело, передает ТАСС.

В ходе проверки, которая началась после публикаций в СМИ, выяснилось, что в начале апреля 50 аппаратов ИВЛ «Фаза-5НР» были переданы в инфекционное отделение городской больницы №6 Владимира для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Сопроводительные документы и действующие регистрационные удостоверения отсутствовали. Срок хранения аппаратов на момент приобретения истек более 15 лет назад. При этом специализированного обслуживания для поддержания пригодности аппараты не проходили.

Кроме того, для работы этого оборудования требуется анестетик «фторотан», который не используется уже более 15 лет. Таким образом, в больницу были поставлены недоброкачественные медицинские изделия на сумму 6 млн руб., констатируют в прокуратуре.