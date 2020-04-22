Депутаты призвали срочно ввести меры против домашнего насилия в России

Помочь с утверждением мер против домашнего насилия, уровень которого растет в период изоляции, вице-премьера Татьяну Голикову попросили депутаты Госдумы Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова. Об этом сообщает РБК.

По словам Пушкиной, если бы закон «О домашнем насилии» был принят до пандемии, «уже бы выстраивалась система». Авторы письма сообщают о росте жалоб на телефон доверия от женщин на 24% в марте по сравнению с февралем, увеличении обращений в московский кризисный центр «Китеж» на 15% и в три раза — в вологодский кризисный центр. На 40% выросло число женщин с детьми, которые остались без жилья из-за потери работы. По мнению депутатов, цикл домашнего насилия в условиях изоляции будет все сокращаться, а насильственная составляющая будет возрастать.

На период пандемии авторы письма предлагают обеспечить достаточное число убежищ для жертв домашнего насилия, обязать полицейских незамедлительно реагировать на любые сообщения о домашнем насилии, разработать специальный план для пострадавших по обращению за медицинской, юридической и психологической помощью и рассказывать о нем через различные каналы связи.

Депутаты просят не наказывать жертв насилия за нарушение карантина и других ограничений, введенных из-за борьбы с вирусом.

16 апреля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко говорила, что работа над законопроектом «О домашнем насилии» будет продолжена после победы над коронавирусом.