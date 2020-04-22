Врио губернаторов пяти регионов могут пойти на выборы как самовыдвиженцы

В Чувашии, Пермском крае и Камчатке уже приняты поправки в законодательство, позволяющие самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора. Подобный законопроект будет рассмотрен в Иркутской области и республике Коми. По данным «Ведомостей», это может быть связано с неэффективностью для врио губернаторов выдвигаться от «Единой России» или от другой партии.

Смена глав в регионах, изменивших или меняющих законодательство, произошла во втором полугодии 2019 года или в 2020 году. На осенних выборах прошлого года ряд кандидатов в губернаторы шли как самовыдвиженцы, но поддерживались «Единой Россией». После этого лидер партии Дмитрий Медведев заявил о недопустимости такой практики. При этом в конце прошлого года единороссы вернулись к практике назначения глав регионов секретарями региональных отделений партии.

«Всегда найдутся «особые случаи», главное, чтоб их не было слишком много. Тогда у единороссов будет возможность говорить, что большинство глав регионов выдвигаются от них, — говорит руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский. Он отмечает, что «выдвижение от «Единой России» в протестной Иркутской области нетехнологично». А в Пермском крае и Чувашии врио губернаторов связаны с «Яблоком» и «Справедливой Россией», «что тоже делает партийное выдвижение неоптимальным». В Коми и на Камчатке регионы временно возглавляют внепартийные фигуры.

По словам Бадовского, запрос на осенних выборах будет не на принадлежность к партии, а «на эффективность управления и государственные меры поддержки».