Главу «Руси сидящей» вызвали на допрос по делу о фейках про коронавирус

Следователь из Новгородской области вызвал на допрос в качестве свидетеля директора Благотворительного фонда помощи осужденным и их семьям «Русь сидящая» Ольгу Романову в рамках уголовного дела о распространении недостоверной информации о коронавирусе. Так как она проживает за пределами России, Романова письменно ответила СК, что его запрос содержит некорректные данные, передает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

По словам Романовой, ее публикация не содержала сведений о каких-либо инфекционных заболеваниях в колонии, из-за чего и была удалена. В разделе, в котором находилась публикация, есть дисклеймер о том, что вся публикуемая информация нуждается в проверке, однако в связи с информационной непрозрачностью ФСИН и обоснованного недоверия со стороны фонда к официальным сообщениям этого ведомства, проверка сведений крайне затруднена. Кроме того, Романова указала, что следственными органами или прокуратурой были разглашены составляющие тайну следствия сведения, поскольку о возбуждении уголовного дела по факту публикации на сайте «Руси сидящей» первым сообщил RT, что требует отдельной процессуальной проверки.

15 апреля СК сообщил о возбуждении уголовного дела по ст. 207.1 УК по факту публикации о том, что 30 заключенных колонии в поселке Топорок Новгородской области заразились коронавирусом. О том, что дело возбуждено из-за публикации на сайте «Руси сидящей», со ссылкой на источники писали RT и Novgorоd.ru.