Суды отправляют под арест участников митинга во Владикавказе

14 участников стихийной акции во Владикавказе суд арестовал на сроки от трех до пятнадцати суток. Их признали виновными в неповиновении законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительных органов и в организации массового одновременного пребывания граждан, повлекшего нарушение общественного порядка, передает «Интерфакс».

В среду суды Владикавказа вынесут решения по другим участникам несанкционированной акции «по мере того, как поступают материалы». Всего при разгоне митинга силовики задержали 69 человек.

20 апреля несколько сотен жителей Владикавказа вышли на площадь с требованием отменить карантинные меры либо финансово помочь потерявшим работу людям.