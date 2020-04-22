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Суды отправляют под арест участников митинга во Владикавказе

22.04.2020

14 участников стихийной акции во Владикавказе суд арестовал на сроки от трех до пятнадцати суток. Их признали виновными в неповиновении законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительных органов и в организации массового одновременного пребывания граждан, повлекшего нарушение общественного порядка, передает «Интерфакс».

В среду суды Владикавказа вынесут решения по другим участникам несанкционированной акции «по мере того, как поступают материалы». Всего при разгоне митинга силовики задержали 69 человек.

20 апреля несколько сотен жителей Владикавказа вышли на площадь с требованием отменить карантинные меры либо финансово помочь потерявшим работу людям.

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