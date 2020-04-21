Инициатор народного схода во Владикавказе оштрафован за фейк-ньюс о коронавирусе

Штраф в 75 тыс. рублей по статье о фейковых новостях получил Вадим Чельдиев, инициатор акции против самоизоляции во Владикавказе. Наказание связано с размещенным в Telegram видео, в котором говорится о завышенной смертности от коронавируса в Италии. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Батраза Кульчиева.

«Его привлекли к административной ответственности, по нашему мнению незаконно, у следствия не было достаточных оснований, — говорит Кульчиев. — Не было никаких доказательств, что канал принадлежит ему. Сотрудники написали в рапорте, что на видео Чельдиев и Telegram-канал принадлежит ему, это послужило основанием для суда».

Сход во Владикавказе против режима самоизоляции, прошедший 20 апреля, собрал несколько сотен человек. Полиция задержала 69 из них.

Инициатор акции Чельдиев был задержан в Санкт-Петербурге по делу о фейк-ньюс, а позже арестован на два месяца. В отношении него также возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, якобы за нападение на полицейского. Арестованный объявил голодовку.