Греф объяснил отказ властей от финансовой помощи населению

Власти России отказываются от прямой раздачи денег населению из-за отсутствия возможностей, заявил глава Сбербанка Герман Греф.



«Если Соединенные Штаты Америки могут себе позволить эмитировать совершенно спокойно в очень короткий период времени $3 трлн долга, разместив их на рынке среди инвесторов всего мира, и пустить их в собственную экономику, то у нас есть ограничения. У нас нет такого рыночного источника денег, который есть у США или у европейских стран. У нас нет такого количества инструментов, через которые мы можем привлечь такое количество денег», — цитирует Грефа РБК.



При этом Россия могла бы потратить на помощь наиболее пострадавшим от коронавирусного кризиса людям и отраслям до 10% ВВП (около 11 трлн руб.), считает глава Сбербанка.



Ранее группа российских экономистов призвала власти в разы увеличить масштабы государственной поддержки экономики, в том числе за счет прямых выплат гражданам. В частности, Сергей Гуриев полагает, что помощь населению можно осуществить тремя способами — прямыми выплатами гражданам, субсидиями на оплату ЖКХ и дополнительными выплатами пенсий.