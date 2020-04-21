Илья Яшин: Путин не выполнил обещания

Цена на нефть вчера сильно упала, а фьючерсы и вовсе обнулились, подешевев сразу на 300%. Разумеется, это стало поводом для шуток — но вообще смешного мало.

Понятно, что вчерашний жесткий минус это скорее разовое явление. Но с тем, что в мире началась эпоха низких цен на нефть, согласны почти все эксперты. И это сильно ударит по российским гражданам.

О чем конкретно идет речь? Давайте по порядку.

1. Ослабление рубля.

У России сырьевая экономика, и рубль прямо зависит от нефтяных котировок. Нефть дорожает — рубль крепнет, нефть дешевеет — рубль слабеет.

Снижение рублевого курса приведет к обесцениваю доходов россиян. Допустим, у вас зарплата 70 тысяч рублей. Получается, что в начале марта ваш доход превышал 1 тысячу долларов, а теперь вы зарабатываете только 900.

На практике это значит, например, что заграничный отпуск даже в дешевой Турции станет роскошью.

2. Рост потребительских цен.

Еще до вчерашнего обвала нефти поставщики предупреждали, что продуктовые цены вырастут на 20%. Видимо, это был скромный прогноз.

В первую очередь подорожает продукция, которая поступает на наш рынок из-за границы, потому что платить за нее приходится валютой. Ежегодно в Россию привозят товаров примерно на 250 млрд долларов. В основном мы покупаем у иностранцев машины, оборудование, продовольствие и одежду. Все это сильно подорожает вслед за ростом валютных курсов.

3. Олигархи заберут резервы.

Центробанк России накопил приличные запасы «на черный день». В его распоряжении сейчас около 550 млрд долларов. Накопленные средства можно было бы использовать для прямой поддержки граждан по примеру европейских стран. Это предлагает демократическая оппозиция, об этом говорят экономисты, этого вчера потребовал Навальный.

В реальности резервы, скорее всего, пойдут на спасение нефтяных корпораций — в первую очередь «Роснефти» во главе с Сечиным. У компании жуткие убытки, и она наверняка получит огромные субсидии, просто чтобы не разориться. Путин всегда так расставляет приоритеты: спасение друзей-олигархов это задача номер один.

4. Бензин не подешевеет вслед за нефтью. Сейчас выйдет какой-нибудь министр и нудно вам объяснит: во-первых, в цене на бензин заложена не только стоимость нефти, но и налоги с акцизами, во-вторых, при падении цен на нефть растет стоимость её добычи… Ну и так далее. В общем, не надейтесь.

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Что тут важно отметить?

За 20 лет у власти Путин так и не сдержал свое ключевое предвыборное обещание. С первого дня в Кремле он обещал «снять Россию с нефтяной иглы» и год за годом ставил задачу диверсифицировать экономику. Говоря проще: не только качать нефть, но и производить другие товары, востребованные на рынке.

В реальности же Путин сажает страну на нефтяную иглу всё сильнее. Судите сами: когда он стал президентом в 2000 году, доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете составляла 18%. А к 2019 году эта доля выросла до 40%. Рассуждая о величии России, Путин по факту превращает её в страну-бензоколонку с вороватыми кассирами, которыми он назначил своих друзей.

Но это не значит, что мы обречены навсегда остаться сырьевым придатком развитых стран. В России может быть современная развитая экономика, основной которой станет малый и средний бизнес. У нас всё для этого есть.

Надо только, чтобы экономикой перестали командовать полковники.

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