Москвичей с ОРВИ обязали соблюдать карантин с 22 апреля

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 22 апреля соблюдать самоизоляцию должны не только жители столицы с подозрением на коронавирус, но и все, у кого есть симптомы ОРВИ или других острых респираторных заболеваний. Такие горожане могут покидать дом лишь для получения медпомощи. Указ опубликован на сайте мэрии.

Москвичи, которые живут вместе с теми, у кого есть симптомы ОРВИ, также должны самоизолироваться. Однако они могут покидать жилье не только для получения медпомощи, но и чтобы сходить в магазин или аптеку, выбросить мусор и погулять с домашними животными в пределах 100 м от дома.

Отмечается, что отслеживать соблюдение режима самоизоляции будут с помощью «технологии электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации», в том числе с применением технических устройств.