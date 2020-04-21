Залина Богазова о ситуации во Владикавказе

Столько, сколько я матерюсь последние две недели, я не материлась предыдущие 32 года жизни. Ситуация в Осетии прорвалась в федеральные новости. И сейчас я даже не знаю, кто меня бесит больше: те, кто вышел на улицы Владика (это Владикавказ!) сегодня, или те, кто пишет, что это «митинг за жизнь».

Давайте я вам расскажу, за какую жизнь это митинг. Это история о том, как человек без психиатрической помощи и рецепта на нейролептики стал той последней каплей, которая привела Северную Осетию к медицинскому коллапсу.

Осетия — очень бедный дотационный регион. Почти весь малый и средний бизнес работает в серой зоне, не оформляя людей и не выплачивая никаких отчислений в бюджет, недоплачивая налоги, не выдавая сотрудникам оплачиваемые больничные.

Когда-то у нас были деньги. Работали местные спиртовые и водочные заводы, но в какой-то момент Кремль решил, что оставлять акцизные сборы в регионе слишком щедро, и так мы стали дотационным регионом.

Местную медицину, которая и так оставляла желать лучшего из-за отсутствия финансирования, из-за слабых в своем большинстве кадров, из-за отвратительного менеджмента в минздраве, в последние годы просто системно уничтожали.

Я очень стараюсь быть понимающей. Да, люди, у которых нет надежды на медицину и финансовую поддержку, скорее будут отрицать вирус, чем московский менеджер среднего звена, к которому каждый час приходит новый курьер. Между сопротивлением невидимой непонятной угрозе и голодом люди выберут еду.

Да, эти факторы повлияли на тех, кто вышел на улицу. Но вы же не знаете, кто их спровоцировал. Певец. Местный певец по имени Вадим Чельдиев.

Несколько недель назад это было смешно. Он вел телеграм-канал, где писал, что коронавирус — это прикрытие для вживления чипов населению. У него десять тысяч подписчиков. Он ходил по всем группам, писал у себя в соцсетях. Месяц назад это казалось смешным, но сейчас люди в его чате пишут, что вживление чипов уже пошло, и митингующим надо продолжать.

Я абсолютно серьезно. Дату митинга назначил Вадим Чельдиев, назвав его митингом против коронавируса, а потом переименовав в сход граждан СССР! Чувак — фанатик Сталина. Он записывает видео, где рассказывает, что все больные в Осетии — актеры. У него грамотная речь, и он очень убедителен.

Еще раз. Этот митинг созвал певец из Осетии, живущий в Питере, верящий в чипирование и мечтающий о реинкарнации Сталина. Вы можете насладиться сами: https://t.me/vadim_cheldiev. Еще один псих заявляет, что коронавирус — это операция по утилизации масс! Я очень либеральный человек, но кричать в толпе «пожар» — это преступление.

Сначала мы все смеялись над ними и даже над теми, кто им верит. Но сейчас это уже пугает. Я прошу вас не думать, что осетины такие тупые, что верят в чипирование. Я прошу вас понять, что в Осетии никто не верит власти.

Вы сами не верите Собянину, хотя я мечтаю, чтобы такие меры приняли в Осетии. Да простят меня все, с кем мы встречались на митингах в Москве, но Собянин сейчас в этой стране единственный человек, который не боится принимать решения.

Я мечтаю о таких мерах в Осетии, потому что у меня дома в Беслане папа 66 лет. И 16 лет он живет с болезнью Паркинсона. При ней без всяких коронавирусов пневмония — смертельна. И я месяц просто не могу спокойно жить, потому что в Северной Осетии куча народу шляется по улицам, ходит в гости и на работу. Две недели назад там разрешили открыть все салоны красоты!

Парализованность федеральной власти и внезапные игры в федерацию поставили под угрозу жизни сотен тысяч людей в регионах. Потому что власть в них 20 лет учат молчать и угадывать линию партии по движению морщин на лице Кремля.

Сейчас мне больно за родную республику. Потому что российская власть её в очередной раз бросила. Она бросила пострадавших в двух десятках терактов на ее территории. Она решила сделать 3 сентября днем воинской славы. Она руками ее бесполезного парламента не дала региону самому выбирать себе главу. Она отправила туда главой человека, больного лейкозом, который умер через несколько месяцев хоть какой-то работы. И теперь его премьер, которого оставили главой, который просто владелец пивзаводов и ресторанов, не знает, что делать. Вот такое отношение у Кремля к региону. И не только к нашему.

Когда главы регионов высокомерно говорят, что они не политики, это очень плохо. Потому что политики умеют разговаривать с людьми. У нас в стране политики нет, поэтому люди слушают человека, который вещает им о чипировании и мировом заговоре.

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