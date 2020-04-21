Депутаты Мосгордумы связали отсутствие заседаний с нежеланием критики мэрии

Мосгордума не собиралась на заседания с 1 апреля по «техническим причинам», так как не готова видеосистема. Оппозиционные депутаты считают, что им специально не дают обсуждать антикризисные меры, чтобы не звучало критики решений мэрии. Об этом сообщают «Открытые медиа».

На последнем заседании Мосгордумы 1 апреля справедливоросс Михаил Тимонов предлагал обсудить вместо штрафов возможность прямых выплат потерявшим работу из-за пандемии. Это было последнее обсуждение мер поддержки жителей столицы парламентом. Для следующей встречи решено было использовать систему видеоконференцсвязи, но она до сих пор не готова к работе.

По словам депутата от КПРФ Екатерины Енгалычевой, протестировавшей программу, в ней не видно остальных участников, неясно как голосовать и непонятно, дадут тебе выступить или нет.

«Нас по сути лишили заседаний. Заседают Госдума, заседает Совет Федерации, а Мосгордума не может настроить систему», — отмечает Енгалычева, по мнению которой «самый оппозиционный парламент просто выключили».

Депутат от фракции «Яблоко» Дарья Беседина говорит, что проведение заседаний дало бы возможность внести поправки в бюджет или выступить с собственным законопроектом о материальной помощи москвичам.

По мнению Михаила Тимонова, депутаты «должны были непрерывно собираться», «приходить к решениям и говорить исполнительной власти, что она должна исправить». По его словам, «если бы сейчас нон-стопом шли заседания Мосгордумы, то уже как минимум обсуждался бы импичмент Собянину».

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников 6 апреля заявлял, что к работе в режиме видеоконференции при помощи открытого софта уже готовы комиссии. Но таких заседаний также не проводилось. В формате видеоконференции обсуждали свои инициативы лишь единороссы и члены «Моей Москвы». Они же участвовали в селекторе оперативного штаба и появлялись в эфире федеральных телеканалов, где говорили о мерах, разработанных мэрией.