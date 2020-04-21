Регионам поручено ввести цифровые пропуска по примеру Москвы

Опыт Москвы по внедрению цифровых пропусков признан успешным, поэтому премьер-министр Михаил Мишустин поручил регионам России перенять эту новацию. Как сообщают «Открытые медиа», поручение было дано главам субъектов еще по итогам прошедшего 15 апреля заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

В рамках поручения Минкомсвязи должен помочь с отладкой пропускной системы по всей стране, Минтранс — заняться подключением к системе транспортной сети, а МВД — разработать единые правила проверки пропусков. При этом чиновники должны отчитаться о работе уже на этой неделе.

Напомним, что цифровые пропуска в Москве начали действовать с 15 апреля. Аналогичная система введена в Подмосковье. В Нижегородской области со 2 апреля жители пользуются для выхода на улицу QR-кодами. Различные пропускные системы (не всегда цифровые) введены еще в ряде регионов. Некоторые субъекты, например Курганская область и Приморский край, столкнулись с проблемами при введении систем пропусков.