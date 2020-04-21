Российские фармкомпании могут прекратить выпуск жизненно важных лекарств

Крупнейшие производители лекарств сообщили Минпромторгу, что могут остановить производство ряда препаратов, включенных в список жизненно важных, из-за низких максимально допустимых цен и возросших затрат на производство. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Речь идет о более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов, в числе которых популярные парацетамол, ибупрофен и другие. Их производство и ранее было невыгодно фармпроизводителям, а сейчас ситуация усугубилась падением рубля и ростом спроса и цены на импортные субстанции.

Цены на жизненно важные препараты регистрировались в 2009 году. Тогда средние значения предоставляли сами производители. При этом у компании есть возможность индексации цен на уровень инфляции (но не более чем на 6%). Некоторые препараты уже покинули рынок из-за снижения курса рубля в 2014 году, аналогичная ситуация может произойти и сейчас, предупреждают производители.

Перерегистрация цен должна произойти в 2020 году, однако в методике прописано правило, согласно которому новые цены не могут превышать уже существующие, а препараты стоимостью ниже 100 руб. не подлежат обязательной перерегистрации.

По словам гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, Минздрав уже решился на разработку послаблений в правила перерегистрации цен на жизненно важные препараты, но подробности ему пока неизвестны.