В России оптовые цены на бензин стали ниже себестоимости

Производители продают бензин на российском оптовом рынке с убытком в несколько тысяч рублей с каждой тонны. При этом на цене розничной продажи изменение не сказывается, пишет РБК.

За неделю с 13 по 19 апреля, по подсчетам экспертов «Аналитики товарных рынков», цена бензина АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизилась примерно на 11%. На 20 апреля она была 35,77 тыс. руб. за тонну. Издержки по производству того же бензина, включающие акциз, выплаты в бюджет по демпферу, НДС и НДПИ, составляют 38,07 тыс. руб. за тонну.

По словам главного экономиста VYGON Consulting Сергея Ежова, основная причина появления отрицательной маржи на бензин на оптовом рынке — рост выплат по демпферу, которые нужны для стабилизации цен на внутреннем рынке. В январе при высоких ценах на нефть они составлял 100 руб. за тонну. Теперь компаниям приходится платить больше 17 тыс. руб. за тонну.

Цены на оптовом рынке привели к росту маржи на автозаправках с начала года на 3,8 п.п. до 17,3%. В тоже время продажи АЗС сократились в разных регионах от 30% до 70%, и из-за этого удвоились издержки на литр. Цены для розничного покупателя не снижаются.

По данным «Аналитики товарных рынков», производители в мае планируют простои перерабатывающих заводов, и это может улучшить ситуацию на оптовом рынке.