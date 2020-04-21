В Израиле Нетаньяху и Ганц договорились о формировании совместного правительства

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его главный соперник Бени Ганц будут по очереди руководить правительством. Об этом они договорились, чтобы завершить затянувшийся на год политический кризис и предотвратить четвертые выборы парламента, пишет The Guardian.

По соглашению Нетаньяху будет занимать пост премьер-министра еще 18 месяцев, после на тот же самый срок эта должность достанется Бени Ганцу. При этом коалиция Ганца «Кахоль-Лаван» получит половину мест в министерствах, включая министерства обороны и иностранных дел. Отмечается, что на принятых условиях Нетаньяху сохранит пост на время предстоящего судебного процесса по обвинениям его в коррупции.

В тексте соглашения есть намек на возможную аннексию частей палестинских территорий: правительство, возможно, рассмотрит план по мирному урегулированию, предложенный президентом США Дональдом Трампом этим летом. Напомним, что этот план поддержали и Нетаньяху, и Ганц, а палестинские лидеры высказались резко против.

Соглашение предстоит оформить законодательно, поэтому правительство будет сформировано не сразу.

Ранее оба политика не смогли самостоятельно сформировать правительства. На прошлой неделе неудачу потерпел Ганц.