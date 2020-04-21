Инициатора схода во Владикавказе арестовали

Инициатора стихийной акции протеста, которая прошла 20 апреля во Владикавказе, Вадима Чельдиева арестовали на два месяца. В знак протеста он объявил голодовку, сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на адвоката Батраза Кульчиева.

Акция против режима самоизоляции 20 апреля собрала несколько сотен человек. К вечеру силовики начали вытеснять протестующих. Полиция заявила, что всего задержано 69 человек.

Вадим Чельдиев арестован на два месяца. Мера пресечения избрана в рамках второго возбужденного уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти) после потасовки, во время которой получил два удара по лицу один из правоохранителей. Чельдиев утверждает, что потасовка является инсценировкой.

По словам правоохранителей, Чельдиев, задержанный в рамках расследования уголовного дела о публичном распространении заведомо ложной информации о коронавирусе, был конвоирован из Санкт-Петербруга. Во время дозаправки на АЗС он, по словам правоохранителей, нанес два удара кулаком одному из силовиков. Адвокат Батраз Кульчиев заявил, что Чельдиев никого не бил, а телесные повреждения силовику нанес его коллега.