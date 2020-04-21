Facebook будет бороться с постами об акциях против дистанцирования

Социальная сеть Facebook в рамках борьбы с дезинформацией о коронавирусе будет блокировать страницы, используемые для организации акций протеста, нарушающих принципы социального дистанцирования.

«Мы классифицируем это как вредную дезинформацию и одновременно убираем, — сказал в эфире ABC глава Facebook Марк Цукерберг. — Важно, чтобы люди могли обсуждать политику. Но, вы знаете, многие вещи, которые люди говорят — больше, чем нормальный политический дискурс. Это ложные высказывания в отношении медицинской помощи, и они будут блокироваться как вредная дезинформация».

По данным CNN, Facebook провел консультации с властями некоторых штатов, где прошли акции протеста против карантинных мер. После этого компания начала удалять сообщения, связанные с протестами в Калифорнии, Нью-Джерси и Небраске. По словам представителя компании, Facebook работает над тем, чтобы узнать, запрещены ли протесты против пребывания дома, от правительств штатов в Висконсине, Огайо, Пенсильвании и Нью-Йорке.

«Если правительство не запрещает проведение мероприятия, мы разрешаем его организацию на Facebook, — отмечают в соцсети. — По этой же причине события, запрещенные распоряжениями правительства по социальному дистанцированию, не допускаются на Facebook».