В Москве первые пациенты с COVID-19 выздоровели после переливания плазмы

В Москве после переливания плазмы крови выздоровели трое пациентов с коронавирусом, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова. «Трое пациентов выписаны из больниц после переливания плазмы, содержащей антитела на новую коронавирусную инфекцию», — сказала она, передает «Интерфакс».

Двое москвичей, которым была перелита донорская плазма, были выписаны из стационаров через 10 дней после процедур, третьего пациента выписали через 14 дней.

20 апреля Ракова рассказала, что шестьдесят человек, выздоровевших просле COVID-19, стали донорами плазмы крови: «Врачи отмечают, что кровь выздоровевших от коронавируса пациентов содержит антитела к данному заболеванию, поэтому она может использоваться для лечения больных с новой инфекцией».