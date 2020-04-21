США приостановит всю иммиграцию

Президент США Дональд Трамп заявил, что временно приостановит всю иммиграцию в США для защиты рабочих мест в стране во время кризиса, связанного с коронавирусом. О планах подписать соответствующее распоряжение американский лидер заявил в Twitter.

«В свете нападения со стороны невидимого врага, а также необходимости защищать рабочие места наших великих американских граждан, я подпишу распоряжение о временной приостановке иммиграции в Соединенные Штаты!» — написал Трамп.

США приостановили в середине марта выдачу виз, в том числе и иммиграционных, для граждан большинства стран мира из-за коронавируса. Однако выдача экстренных виз дипмиссиями продолжалась, пишет Reuters. При этом Госдепартамент США в конце марта сообщал, что они готовы работать с теми, кого уже одобрили как имеющих право на визу — речь в том числе шла о медработниках. В апреле администрация президента дала возможность получить временные визы большому количеству рабочих для помощи фермерам.

Отмечается, что в США по итогам предыдущего месяца за пособиями по безработице обратились порядка 22 млн человек.