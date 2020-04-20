Оппозиция проведет митинг в YouTube

Оппозиция объединится в цифровом протесте, чтобы потребовать от власти прямой поддержки населения и малого бизнеса, а также отменить голосование по поправкам к Конституции. Онлайн-митинг «За жизнь» пройдет на канале кампании «Нет» в YouTube 28 апреля, рассказал «Открытым медиа» пресс-секретарь «Открытой России» Константин Фомин. В акции примут участие Дмитрий Гудков, Лев Шлосберг, Максим Резник, Юлия Галямина, Андрей Пивоваров, Константин Янкаускас, Сергей Гуриев и Мария Эйсмонт.

Их главные требования к власти — помочь медикам в регионах и обеспечить прямые выплаты населению, освободить от налогов малый бизнес и отказаться от слежки за гражданами при помощи видеокамер и цифровых пропусков.

Координатор «Открытой России» Татьяна Усманова надеется, что митинг поддержат представители всех оппозиционных сил, включая участников региональных штабов Навального, партии «Яблоко» и левых движений.